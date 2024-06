Puglia, malore improvviso a scuola, muore avvocato e assistente tecnico di laboratorio, aveva 54 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

L’Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste è sotto choc per la tragica e improvvisa morte dell’avvocato Matteo Notarangelo, assistente tecnico di laboratorio di informatica.

L’intera comunità dell’Istituto Alberghiero Enrico Mattei di Vieste è in lutto per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Matteo Notarangelo. Questo evento tragico ha colpito profondamente sia i docenti che gli studenti. Matteo Notarangelo, 54 anni, originario di Manfredonia, era conosciuto da tutti come “L’avvocato”. Recentemente, aveva dovuto affrontare il lutto per la perdita del padre, i cui funerali si erano svolti solo pochi giorni prima. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario del 118, nulla è stato possibile per salvargli la vita.

Il ricordo di Matteo Notarangelo

Il dirigente scolastico, insieme al personale docente, educativo e Ata, è sotto choc e incredulo per l’accaduto. Gli studenti, in particolare, ricordano Matteo Notarangelo per la sua costante disponibilità e l’estrema gentilezza con cui svolgeva il suo lavoro. “Un’altra tragedia ha colpito questa mattina la nostra ‘famiglia’. Un malore improvviso e fulminante ha tolto dall’affetto dei suoi familiari e nostro Matteo Notarangelo, assistente tecnico del laboratorio di informatica. ‘L’avvocato’ come lo chiamavano i ragazzi con cui aveva un ottimo rapporto, si è fatto apprezzare per la sua costante disponibilità ed estrema gentilezza con cui ha svolto il suo lavoro nei due anni scolastici in cui ha lavorato presso il nostro Istituto”, ha dichiarato un rappresentante della scuola.

L’addio a un amato collega

I funerali di Matteo Notarangelo si svolgeranno domani mattina, 20 giugno, presso la Chiesa Sacra Famiglia di Manfredonia. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie e dei figli, Francesco e Raffaele, e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui. La comunità scolastica si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, ricordando Matteo non solo come un collega competente, ma anche come una persona di grande umanità e calore. La sua presenza all’Istituto Alberghiero Enrico Mattei sarà sempre ricordata con affetto e stima.