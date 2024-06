Bari, allerta arancione fino a venerdì, prevista ondata di calore intensa

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari affronterà un’ondata di calore intensa fino a venerdì, con temperature previste fino a 35 gradi e un’allerta arancione estesa di 24 ore.

Allerta arancione prolungata per Bari

La città di Bari si trova attualmente sotto una morsa di calore che non accenna a diminuire prima di venerdì. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che prolunga l’allerta arancione, inizialmente prevista solo per giovedì 20 giugno, di ulteriori 24 ore. Questo significa che anche venerdì sarà caratterizzato da temperature estremamente elevate e da un’afa soffocante. Secondo le previsioni, la colonnina di mercurio raggiungerà picchi di 35 gradi, rendendo le giornate difficili per gli abitanti della città.

Effetti sulla salute della popolazione

Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute ha innalzato il livello di allerta a 2 per Bari. Questo livello di allerta indica che “a causa di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili”.

Questo avviso è particolarmente importante per le persone anziane, i bambini e coloro che soffrono di malattie croniche, che potrebbero essere maggiormente colpiti dall’ondata di calore. È essenziale che questi gruppi vulnerabili prendano precauzioni extra, come rimanere idratati e evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

Precauzioni e consigli

Con l’arrivo di temperature così elevate, è fondamentale che la popolazione prenda misure preventive per proteggersi dagli effetti del caldo. Gli esperti consigliano di limitare le attività fisiche all’aperto, rimanere in ambienti freschi e climatizzati quando possibile, e bere molta acqua per mantenere il corpo idratato. Inoltre, è raccomandato indossare abiti leggeri e di colore chiaro, utilizzare cappelli e occhiali da sole, e applicare frequentemente creme solari.

La Protezione Civile e le autorità sanitarie locali continueranno a monitorare la situazione e forniranno ulteriori aggiornamenti e consigli per affrontare al meglio questa ondata di calore.