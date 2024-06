E’ morta Donald Sutherland, star del cinema, attore di fame mondiale

0 Condivisioni acebook Twitter

Kiefer Sutherland annuncia con un tweet la scomparsa del padre Donald Sutherland, attore di fama mondiale, all’età di 88 anni.

L’annuncio di Kiefer Sutherland

Con un tweet commovente, Kiefer Sutherland ha annunciato la morte del padre, Donald Sutherland, attore canadese di fama internazionale. Donald Sutherland, celebre per la sua lunga carriera cinematografica e televisiva, aveva 88 anni. “Con il cuore pesante, annuncio che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Ritengo che sia stato uno degli attori più importanti nella storia del cinema. Mai un ruolo – che fosse bello, buono o cattivo – lo ha intimidito. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava. Non poteva chiedere di più. Una vita vissuta bene”, ha scritto Kiefer nel tweet che ha subito attirato l’attenzione e il cordoglio di milioni di fan e colleghi.

Una carriera straordinaria

Donald Sutherland ha avuto una carriera eccezionale che ha attraversato sei decenni. Il suo debutto sul grande schermo risale al 1964 con il film italiano “Il castello dei morti vivi”. Dopo alcuni ruoli minori, compresi diversi film horror, ha ottenuto il successo internazionale nel 1970 con “MAS*H” di Robert Altman. Da quel momento, la sua carriera ha spiccato il volo con partecipazioni in film come “Fate la rivoluzione senza di noi”, “E Johnny prese il fucile”, “Il giorno della locusta” e “La notte dell’aquila”.

Collaborazioni e riconoscimenti

Nel 1976, Donald Sutherland fu notato dal regista italiano Federico Fellini che lo scelse per “Il Casanova”. Ha inoltre collaborato con Bernardo Bertolucci nel film “Novecento”, al fianco di Robert De Niro e Gérard Depardieu.

Nel 1995, ha vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in “Cittadino X”. Clint Eastwood lo ha diretto nel 2000 nel film “Space Cowboys”. Negli ultimi vent’anni, ha continuato a dimostrare il suo talento in film come “Ritorno a Cold Mountain”, la saga “Hunger Games”, “Lord of War”, “Orgoglio e Pregiudizio” e la serie televisiva “Dirty Sexy Money”. Nel 2017, è stato onorato con un Oscar alla carriera, riconoscimento che ha celebrato il suo straordinario contributo al mondo del cinema.