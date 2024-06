Ennesimo incidente sul lavoro, ragazzo di soli 18 anni muore schiacciato da una seminatrice, si chiamava Pierpaolo Bodini

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 18 anni, Pierpaolo Bodini, è morto questa mattina a Brembio, schiacciato da un pezzo di un macchinario agricolo.

Incidente Mortale a Brembio

Questa mattina, giovedì 20 giugno, Pierpaolo Bodini, un giovane operaio di 18 anni, ha perso la vita mentre lavorava presso l’azienda agricola Bassanetti a Brembio, in provincia di Lodi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:42, quando un pesante pezzo di una seminatrice si è staccato, schiacciando il giovane. Purtroppo, i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Un altro ragazzo di 20 anni, coinvolto indirettamente nell’incidente, ha avuto un malore ed è stato trasportato all’ospedale di Codogno in codice verde, nonostante non abbia riportato danni fisici.

Interventi e Indagini

I sanitari dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) sono intervenuti prontamente con un’automedica e un’ambulanza, supportati dai Vigili del fuoco, dai carabinieri e dagli esperti dell’Azienda di tutela della salute (Ats). Le indagini sono attualmente in corso per determinare le esatte dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e i colleghi di Pierpaolo Bodini.

Ricordo di Pierpaolo Bodini

Guardando i profili social di Pierpaolo Bodini, emerge chiaramente la passione che il giovane nutriva per il suo lavoro. Pierpaolo postava frequentemente immagini dei mezzi agricoli che utilizzava, dei campi che lavorava e dei colleghi con cui condivideva le giornate. Proprio ieri, aveva pubblicato quella che sarebbe stata la sua ultima storia, mostrando ancora una volta il suo amore per il mestiere che tanto apprezzava.

Non è stato l’unico incidente grave della giornata. A Sesto Calende, in provincia di Varese, un altro giovane di 19 anni è stato investito da un mezzo agricolo mentre lavorava in un campo, riportando gravi fratture al femore e al bacino. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo all’ospedale di Varese in codice giallo.