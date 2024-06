Tifoso inglese si addomenta sugli spalti durante la partita e si risveglia solo e infreddolito alle 4 di mattina

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tifoso inglese si addormenta sugli spalti dopo la partita a Euro 2024 e si risveglia solo e infreddolito, diventando virale sui social.

Il risveglio solitario

Per la maggior parte dei tifosi di Inghilterra e Serbia, la partita d’esordio delle due nazionali a Euro 2024 è terminata con il fischio finale.

Gli inglesi hanno festeggiato la vittoria, mentre i serbi hanno lasciato lo stadio delusi. Tuttavia, un tifoso inglese ha vissuto un’esperienza decisamente diversa. Esausto dopo i festeggiamenti, si è addormentato sugli spalti dello stadio di Gelsenkirchen e si è svegliato solo diverse ore dopo, infreddolito e confuso.

Il video virale su TikTok

Il risveglio del tifoso è stato immortalato in un video postato su TikTok dall’account AwayDayLads, diventato rapidamente virale sui social. La clip mostra il tifoso inglese, visibilmente disorientato, che si guarda intorno ed esclama: “Sono le 4 del mattino, mi sono appena svegliato”. Mostra poi una panoramica dello stadio Schalke 04 completamente deserto e commenta: “Non c’è nessuno – fa molto freddo”. La scena, al limite del paradossale, ha attirato l’attenzione e l’ilarità degli utenti online.

Reazioni e commenti ironici

Il post su TikTok ha generato centinaia di commenti, molti dei quali increduli di fronte a quanto accaduto. Sebbene non ci sia modo di verificare l’autenticità del video, è possibile che lo staff dello stadio non si sia accorto della presenza del tifoso addormentato. I commenti ironici non sono mancati: alcuni hanno attribuito l’episodio alle “troppe birre” consumate durante la partita, mentre altri hanno scherzato sul calcio “soporifero” espresso dalla squadra allenata dal ct Southgate.