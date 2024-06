21enne in difficoltà in acqua, bagnina si tuffa per soccorrerlo e riesce a raggiungerlo ma era già morto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane di 21 anni è morto oggi pomeriggio sulla spiaggia di Nettuno, nonostante i tentativi di salvataggio della bagnina.

Il tragico evento sulla spiaggia di Nettuno

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, un giovane di 21 anni è morto sulla spiaggia di Nettuno, nei pressi di Viale Giacomo Matteotti. La tragedia si è consumata quando la bagnina ha notato il giovane in difficoltà in acqua e si è tuffata immediatamente per soccorrerlo. Nonostante i suoi sforzi eroici per portarlo a riva, per il giovane, di origini indiane, non c’è stato nulla da fare: è morto per affogamento.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia del commissariato di Anzio Nettuno. La salma del giovane è stata posta sotto sequestro, e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. L’intervento tempestivo delle autorità mira a far luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte del 21enne.