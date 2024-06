Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’abitazione, muore sul colpo ragazza di 18 anni, ferite due sue amiche

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Casal di Principe: muore una ragazza di 18 anni, due donne gravemente ferite.

L’Incidente a Casal di Principe

Nella notte, un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Casal di Principe, in provincia di Caserta. Una ragazza di 18 anni, Naike Nuscher, è morta dopo che l’auto su cui viaggiava ha impattato contro un’abitazione, ribaltandosi. Naike, originaria di Castel Volturno, avrebbe compiuto 19 anni a luglio. Le altre due donne a bordo dell’auto, entrambe di 34 anni, sono state ricoverate in gravi condizioni.

Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, le tre donne stavano viaggiando a bordo di una Fiat Panda lungo corso Umberto I a Casal di Principe. Durante il tragitto, l’auto avrebbe toccato con le ruote un marciapiede, perdendo il controllo e andando a sbattere violentemente contro un’abitazione. L’impatto è stato talmente forte che Naike Nuscher è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, battendo la testa sull’asfalto e morendo sul colpo.

Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per Naike non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della giovane. Le altre due donne, gravemente ferite, sono state trasportate d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.