Irruzione di una banda di banditi nella villa di Roberto Baggio durante Italia-Spagna, l’ex calciatore picchiato e derubato

Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati aggrediti e rapinati nella loro villa ad Altavilla Vicentina durante una partita degli Europei.

La colluttazione nella villa di Baggio ad Altavilla Vicentina

Giovedì sera, durante la partita Italia-Spagna degli Europei, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella villa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina. La gang, composta da almeno cinque persone armate, si è introdotta con la forza nella residenza intorno alle 22. Baggio, sorpreso dagli intrusi, ha reagito per difendere se stesso e la sua famiglia, ma uno degli assalitori lo ha colpito alla testa con il calcio di una pistola, provocandogli una lesione profonda. Dopo una breve colluttazione, Baggio e i suoi familiari sono stati rinchiusi in una stanza della villa.

Baggio e i familiari sequestrati: prigionieri in una stanza

Secondo il Corriere del Veneto, la serata è stata terribile e drammatica per Baggio e i suoi cari. Dopo essere stati sopraffatti, sono stati presi in ostaggio e rinchiusi in una stanza della residenza mentre i malviventi razziavano l’abitazione. I criminali hanno messo la casa a soqquadro alla ricerca di soldi, effetti personali, orologi e altri oggetti preziosi. Attualmente, l’ammontare del bottino non è ancora stato quantificato e i Carabinieri stanno indagando sul caso.

Baggio sfonda la porta e chiama i Carabinieri

Dopo che i rapinatori hanno lasciato la villa, il silenzio è tornato tra le mura domestiche. In quel momento, Baggio ha capito che i malviventi se ne erano andati. Ha sfondato la porta della stanza in cui erano stati rinchiusi e ha chiamato i Carabinieri di Vicenza. I militari, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze di Baggio e dei suoi familiari e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire all’identità del gruppo di criminali. Baggio è stato poi condotto al Pronto Soccorso di Arzignano, a circa 15 chilometri di distanza, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura alla testa. Gli altri familiari, seppur sotto shock, non hanno riportato ferite gravi.