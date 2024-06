Femminicidio a Cagliari, al culmine di un litigio uccide la moglie a coltellate, poi chiama le figlie “E’ morta mamma”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 77 anni è stato arrestato a Cagliari per omicidio volontario dopo aver ucciso la moglie a coltellate durante una lite domestica.

Il delitto in via Podgora: la tragica fine di Ignazia Tumatis

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno, in un’abitazione di via Podgora a Cagliari, si è consumato un terribile delitto. Luciano Ellies, 77 anni, ha ucciso la moglie, Ignazia Tumatis, 59 anni, al culmine di una violenta lite domestica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha colpito la moglie con una decina di coltellate, provocandone la morte. A chiamare la polizia sono state le figlie della coppia, dopo essere state informate dal padre con una telefonata agghiacciante: “Ho ucciso la mamma”.

L’intervento della polizia e dei soccorsi: un dramma irreversibile

Gli agenti della squadra volante sono giunti immediatamente sul posto, trovando Luciano Ellies in stato di shock e con indosso ancora i vestiti sporchi di sangue. Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, per Ignazia Tumatis non c’era più nulla da fare. Gli inquirenti hanno sequestrato gli indumenti del sospettato e l’arma del delitto, un coltello da cucina. La scena del crimine è stata esaminata attentamente dalla Polizia Scientifica e dalla squadra mobile, coordinata dal dirigente Emanuele Fattori. Sul luogo è arrivata anche la pubblico ministero di turno, Diana Lecca, insieme al medico legale per effettuare un primo esame sul corpo della vittima.

Una relazione deteriorata: le cause del tragico gesto

Da una prima ricostruzione effettuata dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari, i rapporti tra Luciano Ellies e Ignazia Tumatis, sposati da molti anni, erano diventati problematici. Vivevano da separati in casa e spesso avevano piccole discussioni. La lite che ha portato al tragico epilogo sarebbe iniziata quando Ignazia Tumatis è rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell’Italia con la Spagna. “Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più”, avrebbe dichiarato Luciano Ellies secondo quanto riportato da L’Unione Sarda.