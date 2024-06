Il look stravagande di Chanel Totti al matrimonio di Floriana Messina, indossato un abito tempestato di cristalli

0 Condivisioni acebook Twitter

Chanel Totti, con oltre 500.000 followers sui social, è una vera celebrità a 17 anni. Di recente ha partecipato al matrimonio di due amici a Sorrento, sfoggiando un look da vera star.

Chanel Totti e Cristian Babalus al matrimonio di Floriana Messina e Diego Loasses

Chanel Totti ha recentemente attirato l’attenzione dei media durante un viaggio a Sorrento con il fidanzato Cristian Babalus per partecipare al matrimonio di due amici, Floriana Messina e Diego Loasses. La giovane, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha documentato il viaggio su Instagram, mostrando il suo elegante look per la cerimonia. Cristian Babalus ha scelto un completo classico nero con giacca ornata di perline, camicia bianca e sneakers gioiello. Chanel Totti, invece, ha indossato un abito da diva firmato da Formeri Atelier, tempestato di cristalli e con un design asimmetrico.

Look da cerimonia: l’eleganza di Chanel Totti

Il look scelto da Chanel Totti per il matrimonio ha evidenziato il suo stile sofisticato e glamour. L’abito, un modello strapless con fondo nude e decorato da cristalli scintillanti, presentava un bustier dal taglio asimmetrico e una gonna lunga con un maxi spacco laterale. Per completare il suo outfit, Chanel ha scelto accessori di lusso: una clutch color senape di Chanel e mules nude col tacco di Bottega Veneta, noti come i sandali Lido, dal prezzo di 1.250 euro. Ha aggiunto un tocco prezioso con gli orecchini Drop di Bottega Veneta in total gold, del valore di 620 euro.

Un look da vera diva per Chanel Totti

Chanel Totti ha dimostrato di essere una vera diva con il suo look curato nei minimi dettagli. Ha optato per capelli sciolti con punte ondulate e un make-up impeccabile. La giovane, che sta rapidamente diventando una star, ha scelto di mostrare anche un segno del costume attraverso la scollatura del suo abito, aggiungendo un tocco di autenticità al suo stile. La figlia di Ilary Blasi continua a incantare i suoi follower con la sua eleganza e il suo carisma, dimostrando di avere tutte le carte in regola per emergere come icona di stile.

4o