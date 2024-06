Bari, domani sarà un sabato bollente, 36 gradi percepiti e tanta afa

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari in allerta: sabato da ‘bollino rosso’ con temperature percepite fino a 36 gradi.

Ondata di calore in arrivo: le previsioni per Bari

Sarà un sabato da ‘bollino rosso’ a Bari. L’ondata di calore che ha già colpito la città negli ultimi giorni non accenna a diminuire e, anzi, per domani, 22 giugno, si prevedono temperature percepite fino a 36 gradi. La Protezione Civile ha aggiornato il bollettino, innalzando il livello di allerta da ‘bollino arancione’ a ‘bollino rosso’. Questo indica “condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 giorni consecutivi”, con un’allerta particolare per i servizi sociali e sanitari.

Temperature elevate: una sfida per i cittadini

Le previsioni indicano che già alle 8 del mattino le temperature a Bari raggiungeranno i 30 gradi, sia oggi che domani. La situazione peggiorerà nel corso della giornata: alle 14 si prevede che il mercurio salirà fino a 33 gradi, con una temperatura percepita che potrebbe toccare i 36 gradi. Queste giornate afose rappresentano una sfida significativa per i cittadini, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani e bambini, che sono particolarmente suscettibili ai colpi di calore e alla disidratazione.

Consigli e precauzioni per affrontare il caldo

In vista delle temperature estreme, la Protezione Civile e le autorità sanitarie raccomandano di prendere alcune precauzioni per proteggersi dal calore. È consigliabile rimanere in casa nelle ore più calde della giornata, evitare sforzi fisici intensi all’aperto e bere molta acqua per mantenere il corpo idratato. È importante anche indossare abiti leggeri e traspiranti e utilizzare creme solari per proteggere la pelle dai raggi UV. Le famiglie dovrebbero prestare particolare attenzione ai membri più vulnerabili, assicurandosi che siano al sicuro e che seguano le raccomandazioni.