Gravina piange Rosy Varvara, 30 enne morta dopo giorni d’agonia, era rimasta intrappolata tra le fiamme

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosy Varvara, 30 anni, muore in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate in un incendio domestico.

La tragedia di Rosy Varvara: un destino crudele

Rosy Varvara, figlia di Salvatore Varvara (conosciuto come Rino Manada), ex componente della famiglia Mudù e candidato sindaco, non ce l’ha fatta. La giovane donna, di 30 anni, è deceduta in ospedale dopo giorni di agonia a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio che ha colpito la sua abitazione a Gravina. L’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, ha visto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che, nonostante i loro sforzi, hanno trovato Rosy Varvara in condizioni disperate.

L’incendio devastante e l’intervento dei soccorritori

Il drammatico evento ha scosso profondamente la comunità di Gravina. L’incendio, che ha distrutto parte dell’abitazione, è scoppiato improvvisamente, avvolgendo la casa in fiamme. I Vigili del Fuoco, arrivati rapidamente sul posto, hanno lottato contro il tempo per salvare Rosy Varvara. Purtroppo, quando sono riusciti a estrarla dalle fiamme, il suo corpo era già gravemente ustionato per l’80%. Trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo difficile qualsiasi tentativo di salvataggio.

La perdita di una giovane vita e il cordoglio della comunità

La morte di Rosy Varvara ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sua famiglia e della comunità locale. La giovane donna era conosciuta e amata da molti, e la sua scomparsa ha suscitato un profondo dolore tra coloro che l’avevano conosciuta. Il padre, Salvatore Varvara, noto come Rino Manada, è una figura conosciuta nella regione, ex componente della famiglia Mudù e candidato sindaco. La tragica perdita di sua figlia ha colpito duramente lui e l’intera comunità. Le autorità locali e i cittadini di Gravina si sono uniti nel dolore, esprimendo il loro cordoglio e supporto alla famiglia in questo momento di estrema sofferenza.