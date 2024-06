Ritrovato senza vita Valerio Miceli, 30enne scomparso subito dopo aver chiamato l’ambulanza

0 Condivisioni acebook Twitter

Valerio Miceli, scomparso da mercoledì 19 giugno, è stato trovato morto nelle campagne di Casale Monferrato. La notizia è stata confermata dai familiari e dalle autorità.

La scomparsa e il ritrovamento

Valerio Miceli, un giovane di trenta anni, era scomparso da mercoledì 19 giugno. La vicenda ha avuto un drammatico epilogo quando, nella mattinata di sabato 22 giugno, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nelle campagne di Casale Monferrato (Alessandria). La conferma dell’identità di Valerio è arrivata dai familiari giunti sul posto. La trasmissione televisiva di Rai3 “Chi l’ha visto?” ha dato notizia del ritrovamento, esprimendo le proprie condoglianze attraverso un post sui social media: “Ritrovato purtroppo senza vita il giovane scomparso dalla provincia di Alessandria il 19 giugno. Il corpo rinvenuto dalla Protezione Civile nelle campagne di Casale Monferrato. Sul posto anche la Polizia Scientifica e il medico legale. Condoglianze alla mamma, che aveva lanciato per lui un appello in diretta nell’ultima puntata”.

La fuga e le circostanze della scomparsa

Valerio Miceli era ospite di una casa famiglia a Frassineto Po, che accoglie persone con problemi psichiatrici. Mercoledì scorso, Valerio si era allontanato a piedi da un’ambulanza intervenuta per un suo malessere, dopo essere stato lui stesso a richiederla. In seguito, è scappato e ha fatto perdere le sue tracce. Il cadavere del giovane è stato trovato dal personale della Protezione Civile all’altezza del cavalcavia sul fiume Po della Genova-Gravellona. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti del commissariato locale, la Polizia Scientifica e il medico legale. Le indagini ora dovranno fare luce su cosa sia accaduto a Valerio dal momento della sua fuga fino al tragico ritrovamento.

Indagini e cordoglio

L’indagine è coordinata dalla Procura di Vercelli, che ha disposto l’autopsia per determinare la causa esatta della morte di Valerio. Il Comune di Trino (Vercelli) ha espresso il suo cordoglio con un messaggio sulla pagina Facebook: “Condoglianze alla famiglia e agli amici di Valerio Miceli. In questo tragico momento non ci sono altre parole da aggiungere”. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, che ora attende risposte sull’accaduto e si stringe intorno alla famiglia del giovane.