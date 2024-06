Attimi di paura per Max Giusti su un aereo di linea diretto a Olbia, “Mai vissuta una cosa simile”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il comico e conduttore televisivo Max Giusti racconta su Instagram le difficoltà vissute durante il suo viaggio verso Olbia, terminato fortunatamente senza ulteriori problemi.

L’inizio della disavventura

Max Giusti, noto comico e conduttore televisivo, ha recentemente condiviso sui social media le difficoltà affrontate durante il suo viaggio verso Olbia per un weekend di relax. Dopo aver preso numerosi voli per lavoro negli ultimi mesi senza problemi, Giusti si aspettava un viaggio tranquillo. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto. Venerdì 21 giugno, il volo per Sardegna ha subito un ritardo di due ore e mezza, come raccontato dallo stesso Giusti su Instagram: “Oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza, fino a domenica, ma il mio volo ha due ore e mezza di ritardo”.

Un volo problematico

Una volta salito sull’aereo, Max Giusti ha dovuto affrontare un altro ostacolo. L’aereo è stato colpito da un black out elettrico, causando preoccupazione tra i passeggeri. Giusti, mantenendo la calma, ha incoraggiato i suoi compagni di viaggio a rimanere sereni e ad ascoltare le istruzioni del personale di bordo. Attraverso le stories di Instagram, ha mostrato il momento in cui ha rivolto queste parole ai passeggeri: “Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono. Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male”.

L’arrivo e i ringraziamenti

Dopo diverse ore di tensione, il volo di Max Giusti è atterrato senza ulteriori problemi a Olbia in tarda serata. Il comico ha aggiornato i fan su Instagram, rassicurandoli: “Arrivati, tutti vivi. Comunque grazie al personale di bordo che ha fatto veramente di tutto per farci partire. Siamo vivi, tutto bene. Porca miseria”. Prima di staccare per dedicarsi al meritato relax, ha voluto esprimere la sua gratitudine al comandante del volo e all’equipaggio: “Voglio fare i complimenti al comandante del volo. Senza la sua tenacia e professionalità insieme a quella del suo equipaggio non saremmo mai partiti. E soprattutto avremmo rischiato scene di panico. A causa del black out elettrico che si è verificato mentre eravamo nella piazzola di parcheggio”.