Matrimonio Diletta Leotta, la location è da mille e una notte, tre giorni di festeggiamenti in uno dei resort più esclusivi della Sicilia

0 Condivisioni acebook Twitter

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ha attirato l’attenzione dei media, con tre giorni di celebrazioni ospitati al Therasia Resort sull’isola di Vulcano.

Un weekend di lusso al Therasia Resort

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius è l’evento del weekend, attirando l’attenzione dei media e degli invitati fin da ieri, quando gli ospiti sono arrivati sull’isola di Vulcano. Il lussuoso Therasia Resort è stato interamente riservato per ospitare i tre giorni di festeggiamenti. La location, trasformata per l’occasione, ha visto ieri un allestimento tutto bianco per il white party, mentre oggi sono stati aggiunti stand marini per rendere la mattinata in spiaggia ancora più unica. Diletta ha curato ogni dettaglio, garantendo che l’esperienza degli invitati fosse davvero speciale.

Dalla colazione siciliana alla mattinata al mare

La giornata degli ospiti è iniziata con una deliziosa colazione vista mare. Diletta Leotta ha accolto tutti con un welcome kit contenente un programma personalizzato per il weekend e cappelli di paglia per proteggersi dal sole. La terrazza del resort è stata trasformata in un’area a tema con un angolo buffet, una detox station e tavole imbandite con prodotti tipici siciliani, dalle marmellate alla frutta fresca e acqua con limone. Dopo la colazione, gli ospiti hanno trascorso qualche ora al mare, con la location nuovamente trasformata per offrire un’esperienza indimenticabile. Stand culinari proponevano granite, gelati e altri prodotti locali, tutti serviti in coppette e scatole personalizzate con la scritta “Aria d’amore”, in omaggio alla figlia della coppia.

Celebrazioni e dettagli personalizzati

La sera prima delle nozze, gli invitati hanno partecipato a un elegante white party, vestiti tutti di bianco come la sposa. La festa è stata anche l’occasione per celebrare il 31esimo compleanno di Loris Karius, che ha spento le candeline durante l’evento. Diletta Leotta ha pianificato meticolosamente ogni dettaglio del matrimonio, assicurandosi che ogni momento fosse perfetto per gli ospiti. Il resort di lusso, raggiunto tramite un apposito scafo noleggiato per l’occasione, ha offerto un’esperienza unica e indimenticabile, arricchita da gadget personalizzati e un’attenzione particolare ai prodotti locali siciliani.