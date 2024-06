Puglia, sparatoria dopo una lite in un lido, fuggi fuggi tra i bagnanti, due i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

Due persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta in uno stabilimento balneare sulla litoranea nord di Brindisi.

La lite e gli spari

Un episodio di violenza ha scosso uno stabilimento balneare a Brindisi, situato sulla litoranea nord. A seguito di una lite avvenuta nei pressi di alcune cabine, alcune persone hanno tirato fuori una pistola e sparato diversi colpi. La situazione è rapidamente degenerata, scatenando il terrore tra i numerosi bagnanti presenti, molti dei quali erano bambini. La sparatoria ha portato al ferimento di due individui, entrambi residenti a Brindisi, anche se le loro condizioni attuali non sono ancora note.

Intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti della sezione Volanti e della Squadra mobile sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, accompagnati dagli esperti della Scientifica. Il loro obiettivo è raccogliere prove e tracce che possano aiutare a ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. L’area dove è avvenuta la sparatoria è stata immediatamente transennata, impedendo l’accesso a chiunque per permettere alle forze dell’ordine di condurre le indagini senza interferenze.

Reazioni e misure di sicurezza

Il terrore scatenato dalla sparatoria ha lasciato un segno profondo tra i presenti, molti dei quali hanno abbandonato la spiaggia in preda al panico. Le autorità locali stanno lavorando per ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza nella zona, intensificando i controlli negli stabilimenti balneari lungo la costa. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e sull’escalation della violenza, spingendo le forze dell’ordine a intensificare gli sforzi per prevenire ulteriori incidenti simili.