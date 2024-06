Incidente all’alba, auto finisce fuori strada, morti sul colpo bimbo di 16 mesi e ragazza di 20 anni, due i feriti gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Due persone sono morte e due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla statale Palermo-Sciacca. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Tragedia sulla statale Palermo-Sciacca

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, domenica 23 giugno, sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza dello svincolo per Giacalone, una frazione di Monreale (Palermo).

L’incidente ha provocato la morte di un bambino di 16 mesi, Abd Rahim Gharsallah, e di una ragazza di 20 anni, Selma El Mouakit. Entrambi erano a bordo di una Fiat Punto insieme a due altre persone, rimaste gravemente ferite. M. J., di 23 anni, è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Civico, mentre C. I., di 21 anni, è stata trasportata nello stesso ospedale in codice giallo. Le giovani donne avevano trascorso la serata a Palermo e stavano tornando a Partinico quando si è verificato l’incidente.

Ricostruzione della dinamica

La dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, è attualmente in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale e della stazione di Pioppo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorritori e il personale dell’Anas, che ha temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi necessari.

Le indagini sono volte a capire le cause esatte dell’incidente e a determinare eventuali responsabilità. La chiusura della strada ha causato disagi al traffico, che è stato deviato su percorsi alternativi per garantire la viabilità.

Gestione dell’incidente e ripristino della viabilità

Il traffico tra Altofonte e Giacalone è stato deviato: in direzione Palermo, le auto sono state smistate prima sulla provinciale 20 e poi sulla statale 186, mentre in direzione Sciacca, il percorso è stato inverso. “Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’incidente e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile”, si legge in una nota ufficiale.

L’intervento rapido e coordinato di carabinieri, soccorritori e Anas è stato fondamentale per gestire l’emergenza e minimizzare i disagi per gli automobilisti. La comunità locale è sotto shock per la perdita di due giovani vite e le condizioni gravi dei feriti, con tutti che sperano in un rapido recupero per le persone coinvolte.