Bari si colora d’azzurro, la “strada delle Orecchiette” a Bari Vecchia si colora di maglie della e bandiere

La strada delle orecchiette a Bari Vecchia si tinge d’azzurro

Una celebrazione azzurra nel cuore di Bari

Nel cuore di Bari Vecchia, la celebre strada Arco Basso, nota come “la strada delle orecchiette”, si è trasformata in un vivace tributo alla Nazionale di calcio italiana.

Questa iniziativa, promossa da Adidas e Figc, arriva dopo le luminarie tricolore di Milano e la maglia gigante apparsa a Roma.

Alla vigilia della terza e ultima partita del girone di UEFA EURO 2024, che vedrà l’Italia affrontare la Croazia per ottenere il passaggio agli ottavi di finale, Arco Basso si è colorata di bandiere tricolori e maglie della Nazionale.

Un’onda di tifoseria e tradizione

L’iconica strada di Arco Basso è stata decorata con numerose casacche azzurre appese ai balconi, creando un’atmosfera festosa e patriottica.

Questa strada è famosa per la sua tradizione culinaria, in particolare per le orecchiette, un piatto simbolo della cucina locale. In onore dell’evento, anche le orecchiette sono state preparate in versione tricolore: verdi, bianche e rosse.

Questo dettaglio culinario non solo celebra la Nazionale, ma anche il forte sentimento di aggregazione che il calcio porta con sé, unendo i tifosi e la comunità in un’unica passione.

Un messaggio di unità e speranza

La trasformazione di Arco Basso in un tripudio di colori e simboli nazionali è un messaggio potente di unità e speranza. Il calcio, con la sua capacità di unire le persone, trova in questa strada un palcoscenico perfetto per esprimere il sentimento nazionale.

Le orecchiette tricolore rappresentano non solo un omaggio alla tradizione culinaria locale, ma anche un segno di speranza e coesione.

La Nazionale di calcio italiana, affrontando la Croazia, porterà con sé il sostegno e l’affetto di una nazione intera, simboleggiata dalle bandiere e dalle maglie che sventolano orgogliosamente in questa storica strada di Bari Vecchia.