Puglia, incidente sulla strada del mare, scontro frontale per sorpasso azzardato, muore una 52enne, ferite due persone

Incidente mortale sulla Lecce-Torre Chianca: una donna perde la vita

La tragedia

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15:30 sulla strada Lecce-Torre Chianca, nei pressi della masseria Solicara. L’incidente ha coinvolto tre auto, provocando la morte di una donna di 52 anni originaria di Lecce. La donna viaggiava insieme al marito a bordo di una delle auto che, a seguito dell’impatto, è uscita di strada e si è capovolta.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato. Le vetture coinvolte sono una Fiat Punto, una Mercedes e una Hyundai. Durante il sorpasso, una delle auto per evitare la collisione con l’auto impegnata nel sorpasso, si è spostata bruscamente, andando a scontrarsi frontalmente con la Hyundai su cui viaggiava la donna insieme al marito.

A causa dell’impatto, l’auto si è ribaltata, provocando la morte della donna sul colpo. Il marito è rimasto ferito ma, fortunatamente, non in pericolo di vita. È stato soccorso e medicato sul posto dagli operatori del 118 e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce insieme all’altro ferito.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del Vito Fazzi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti e la donna deceduta dalle lamiere dell’auto. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato forti disagi alla viabilità della zona, con la strada temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.