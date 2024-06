Ragazzino di 15 anni trovato morto in un parco, ucciso dopo una lite con un coltello da sub

1 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Pescara: un ragazzino di 15 anni trovato morto nel parco Baden Powell, ucciso dopo una lite. Indagini in corso.

Un omicidio scioccante a Pescara

Un tragico episodio ha scosso la città di Pescara: un ragazzino di 15 anni è stato trovato morto nel parco Baden Powell. L’adolescente, il cui corpo è stato scoperto tra le sterpaglie vicino a un sottopassaggio, presentava diverse ferite da arma da taglio.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato assassinato dopo una lite con altri giovani. La scena del crimine è stata esaminata dalle forze dell’ordine, che hanno rilevato la gravità delle ferite inflitte. Il corpo è stato scoperto privo di documenti, rendendo inizialmente difficile l’identificazione della vittima.

Indagini e autorità coinvolte

Le indagini sono guidate dalla Polizia di Pescara, con il supporto del capo della procura Giuseppe Bellelli, che si è recato sul luogo dell’omicidio per coordinare le operazioni. Anche il pm presso il Tribunale dei minori di L’Aquila, David Mancini, ha confermato che si tratta di un omicidio.

Il corpo del giovane è stato notato da un passante intorno alle 21 di ieri sera, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato inutilmente di rianimare il ragazzo, certificandone il decesso dopo lunghi minuti di tentativi. Gli inquirenti stanno ora cercando di identificare la vittima e comprendere meglio le circostanze del delitto.

Ipotesi e prospettive di indagine

Le autorità stanno esplorando diverse piste per comprendere le ragioni dell’omicidio. Una delle ipotesi più accreditate è quella di una lite tra giovani coinvolti nello spaccio di droga. Secondo chi indaga, il ragazzo potrebbe essere stato ucciso con un coltello da sub durante un regolamento di conti legato alla vendita di hashish.

Il parco Robert Baden Powell, frequentato la sera da baby-spacciatori, è noto per essere un punto di ritrovo per queste attività illecite. Gli investigatori stanno anche esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per raccogliere ulteriori prove. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali, e solo gli approfondimenti del caso potranno fornire un quadro completo e preciso della dinamica dei fatti.