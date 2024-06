Ubriaco al volante investe una ragazza di 24 anni e la trascina per 300 metri, viene raggiunto linciato dalla gente, la ragazza è in fin di vita

0 Condivisioni acebook Twitter

Terribile incidente a Milano: una ragazza di 24 anni investita e trascinata per oltre 300 metri da un conducente ubriaco.

La dinamica dell’incidente

Una ragazza di 24 anni è stata investita e trascinata per oltre 300 metri da un’auto a Milano, guidata da un uomo ubriaco.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22, in via Ricotti all’angolo con via Mercatini. La ragazza, ora in gravi condizioni, è stata ricoverata all’ospedale di Niguarda. Anche una sua amica di 30 anni è stata coinvolta nell’incidente, riportando contusioni.

L’intervento della Polizia

Ad accorgersi dell’accaduto è stata una pattuglia della polizia, che ha notato le gambe della ragazza uscire dalla scocca del veicolo. Gli agenti hanno fermato la vettura, una Ford, in piazzale Bausan, poco distante dal luogo dell’impatto. Con l’aiuto di alcuni passanti, i poliziotti hanno sollevato l’auto per liberare la giovane, ancora incastrata sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale.

Il conducente e le conseguenze legali

Il guidatore dell’auto, un 21enne, è risultato positivo all’alcoltest. Dopo l’incidente, è stato fermato e caricato sulla volante della polizia per proteggerlo dalla furia dei presenti, che avevano assistito alla scena e rischiavano di aggredirlo.

La Polizia Locale di Milano ha confermato la dinamica dell’incidente e ha avviato un’indagine per chiarire ulteriormente le circostanze. Le condizioni della ragazza investita restano critiche, mentre la comunità esprime solidarietà e preoccupazione per le vittime dell’incidente.