Sfera Ebbasta in concerto a San Siro, un adolescente scala lo stadio, il video diventa virale

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel cuore della notte milanese, durante il concerto del famoso trapper Sfera Ebbasta allo stadio San Siro, un evento inaspettato ha catturato l’attenzione di tutti.

Un ragazzo di soli 17 anni, noto per le sue scalate urbane, ha compiuto un’impresa audace salendo fino al tetto dello stadio. La sua avventura è stata documentata e condivisa tramite i suoi canali social, dove è seguito da migliaia di persone.

Passione per l’arrampicata urbana

Originario di Sondrio, il giovane ha una lunga storia di scalate spettacolari, tra cui il Castello Sforzesco a Milano e il Teatro Ariston. Queste imprese hanno sempre avuto come scopo la realizzazione di selfie e video da condividere con i suoi follower. Solo un mese fa, aveva già fatto notizia per essersi arrampicato sul Duomo di Milano, uno dei simboli più noti della città, guadagnando una notevole attenzione online.

Conflitti con la legge e determinazione

Nonostante sia stato recentemente denunciato per invasione di edifici e danneggiamento, il giovane non ha frenato la sua passione per l’arrampicata. Infatti, anche di fronte al rischio di ulteriori conseguenze legali, ha continuato a cercare nuove sfide. “Non posso crederci che sono scappato da ottanta sbirri,” ha dichiarato dopo aver eluso la polizia durante l’evento a San Siro.