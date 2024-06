Sposati da dieci anni, si abbracciano e si lanciano sotto il treno, morti sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

In un tragico evento a San Zeno Naviglio, nel Bresciano, un marito e una moglie hanno perso la vita gettandosi sotto un treno dopo essersi abbracciati per l’ultima volta. Le indagini sono in corso per capire le motivazioni dietro questo gesto estremo.

Dettagli della tragedia

Il drammatico incidente si è verificato poco dopo le 13 di lunedì 24 giugno a Montirone, vicino ai confini con Borgosatollo e San Zeno Naviglio. Le telecamere di sicurezza della zona hanno catturato l’ultimo gesto della coppia: un commovente abbraccio prima di compiere insieme il fatale passo verso i binari del treno in arrivo. La coppia, che era sposata da dieci anni, ha scelto di terminare la propria vita in questo modo disperato e congiunto.

Intervento delle autorità e sospensione dei servizi

Il macchinista del treno non è riuscito a fermare il convoglio in tempo per evitare l’impatto. Nonostante i tentativi di frenata, la tragedia non è stata sventata. La linea ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di soccorso. La Polizia Ferroviaria e la Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Brescia, hanno avviato un’indagine approfondita. I soccorritori della Croce Bianca, giunti sul posto con automedica e ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

Ulteriori dettagli sull’accaduto

Prima di compiere l’ultimo gesto, la coppia aveva tentato un’altra via di fuga dalla vita, cercando di suicidarsi con i gas di scarico della loro auto, una Kia, mediante un tubo collegato all’abitacolo sigillato con nastro adesivo. Fallito il tentativo, si sono diretti a piedi verso i binari.