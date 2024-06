Michelle Hunziker alla ricerca dell’amore: “Sogno il principe azzurro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Michelle Hunziker ha recentemente condiviso in un’intervista a Vanity Fair i dettagli del suo impegno costante per rimanere in forma.

Nonostante le apparenze, il suo fisico scolpito non è solo una questione di estetica ma è il risultato di sacrifici, sudore e una disciplina rigorosa. “Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Sopratutto a 47 anni,” ha spiegato Hunziker. Per lei, l’attività fisica è essenziale e non può passare un giorno senza muoversi: se i suoi impegni quotidiani lo richiedono, si alza alle sei del mattino per assicurarsi di poter fare esercizio.

Un regime bilanciato per un invecchiamento sano

La conduttrice svizzera segue una dieta bilanciata, non tanto per questioni estetiche, quanto per garantire un invecchiamento in salute. “Di quella sinceramente non mi interessa molto, ma per invecchiare bene. Ho il terrore degli acciacchi, delle malattie e dei dolori e l’unica ricetta che conosco è prendersi cura del proprio corpo, quotidianamente, con alimentazione sana e movimento,” ha condiviso Hunziker. Questa attenzione al benessere fisico è per lei una ricetta contro i malanni che possono arrivare con l’età.

Il sogno di trovare l’amore vero

Oltre alla cura del corpo, Michelle Hunziker ha un altro desiderio profondo: trovare il principe azzurro. Dopo la fine della sua relazione con Alessandro Carollo e i rumors su un flirt con Andrea Cavalieri, Hunziker ha espresso il desiderio di incontrare un amore vero. “Sogno nel cassetto? Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?,” ha rivelato.