Puglia, spara alla moglie che era a letto e poi si uccide con la stessa arma, la donna è gravissima

Un uomo ha aperto il fuoco contro la moglie nella loro abitazione di Otranto, poi si è suicidato. La donna è ricoverata in condizioni disperate.

Grave fatto di sangue in provincia di Lecce

Un uomo di oltre 80 anni ha sparato alla moglie mentre la donna si trovava a letto, poi ha rivolto l’arma contro sé stesso togliendosi la vita. Il fatto è accaduto nelle prime ore del mattino in un’abitazione di Otranto, nel Leccese. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma secondo quanto emerso, a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con i due anziani coniugi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale insieme ai sanitari del 118. I soccorritori hanno trovato l’uomo ormai privo di vita e la moglie in condizioni gravissime. La donna, anche lei ultraottantenne, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sarebbero critiche.

Indagini in corso sulla dinamica e sul movente

L’abitazione in cui si è consumata la tragedia è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire i rilievi da parte degli investigatori. I Carabinieri stanno lavorando per chiarire con esattezza la successione degli eventi e il contesto in cui è maturato il gesto estremo. La pistola usata dall’uomo è stata recuperata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici.

Al momento, non sono noti elementi certi sul movente del gesto. L’ipotesi più accreditata, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe legata a una decisione improvvisa maturata nell’ambito della vita coniugale, ma non si escludono altre piste. I militari stanno ascoltando i familiari e raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire quanto accaduto.

La donna, ancora ricoverata, lotta tra la vita e la morte.