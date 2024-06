Puglia, 22enne accoltella più volte la fidanzata 21enne che non voleva più stare con lui, la ragazza è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella tranquilla cittadina di Racale, in provincia di Lecce, si è consumato un drammatico episodio di violenza domestica.

Un giovane di 22 anni, incapace di accettare la fine di una relazione sentimentale durata sei anni, ha assalito l’ex fidanzata 21enne con due coltelli. L’aggressione è avvenuta nel giardino di casa dei genitori della ragazza, luogo in cui l’aggressore ha colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo.

Intervento dei Genitori e Soccorso Immediato

I genitori della giovane, testimoni dell’aggressione, hanno immediatamente reagito soccorrendo la figlia e allertando i soccorsi. La ragazza è stata prontamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli. Date le gravi condizioni in cui versava, è stata successivamente trasferita all’ospedale di Tricase, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le ferite riportate mettono in serio pericolo la sua vita, testimoniando la brutalità dell’attacco subito.

Arresto e Conseguenze Legali per l’Aggressore

Il giovane aggressore è stato arrestato poco dopo l’incidente dai carabinieri, che lo hanno accusato di tentato omicidio.