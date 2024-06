Paola Perego, il marito Lucio Presta schiacciato da un trattore, gravissimo, operato d’urgenza

0 Condivisioni acebook Twitter

Lucio Presta, celebre agente di molte personalità dello spettacolo e marito di Paola Perego, ha subito un grave incidente mentre guidava un trattore.

L’episodio è avvenuto a Sabina, nella regione del Lazio, dove Presta si trovava a lavorare nelle sue proprietà. Il trattore si è ribaltato, intrappolando l’uomo sotto di esso. Fortunatamente, le conseguenze non sono state fatali, grazie a un intervento tempestivo e a una certa dose di fortuna.

Dettagli dell’incidente e conseguenze

Secondo quanto riportato da “Novella 2000”, l’incidente si è verificato quando il trattore che Presta stava operando si è inaspettatamente ribaltato. Nonostante la gravità dell’incidente, i danni subiti da Presta non sono stati né seri né irreversibili. L’agente è stato operato d’urgenza per trattare le ferite subite, ma le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni per la sua salute a lungo termine.

La riservatezza di Paola Perego

Paola Perego, moglie di Lucio Presta, ha mantenuto un profilo discreto riguardo all’incidente. La coppia è nota per la sua riservatezza, soprattutto in situazioni che riguardano la loro vita privata e la salute. Anche in questa occasione, Perego ha preferito non divulgare dettagli eccessivi, scegliendo di gestire la situazione lontano dall’attenzione pubblica e mediatica. Questo approccio rispecchia il loro desiderio di affrontare questi momenti difficili in modo privato e contenuto.