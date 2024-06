Ritrovato il corpo del corriere argentino che trasportava borse di lusso, era in un dirupo

0 Condivisioni acebook Twitter

Il corpo di Nicolas Matias Del Rio, corriere argentino di 40 anni scomparso da oltre un mese, è stato ritrovato in un dirupo vicino ad una villetta a Case Sallustri, nei pressi di Arcidosso (Grosseto).

Del Rio era scomparso il 22 maggio mentre trasportava un carico di borse di lusso dal valore di oltre mezzo milione di euro. L’area del ritrovamento corrisponde a quella dove, settimane fa, erano stati scoperti accessori per pelletteria, successivamente identificati come parte del carico rapinato.

Svolta nelle indagini e arresti

Le indagini hanno preso una svolta significativa grazie all’interrogatorio a Regina Coeli di uno dei tre arrestati, parte di un gruppo composto da un albanese e due turchi, residenti da tempo nei dintorni dell’Amiata. Questo interrogatorio ha portato a un’ispezione approfondita della villetta a Case Sallustri, culminata nel tragico ritrovamento. I tre individui sono ora accusati di omicidio volontario e sequestro di persona, oltre alle precedenti accuse di rapina e danneggiamento.

Dettagli del crimine e conseguenze

Klodjan Gjoni, uno dei sospettati, è stato arrestato mentre tentava di fuggire da Roma. Le autorità ritengono che Gjoni abbia orchestrato l’aggressione a Del Rio, attirandolo in trappola con il pretesto di un guasto al proprio furgone. Dopo aver aggredito Del Rio in un’area isolata, i sospettati hanno rubato il carico e dato fuoco al furgone per eliminare le tracce. Del Rio lascia una moglie e un figlio piccolo, residenti ad Abbadia San Salvatore sul versante senese dell’Amiata, aggiungendo un ulteriore strato di tragedia a questo evento già doloroso.