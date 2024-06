Bari Policlinico, questa mattina all’entrata trovate due persone gravemente ferite, perché sono state abbandonate lì

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel cuore della notte, intorno alle 3:00, un tentativo di assalto a un bancomat a Bitonto, in provincia di Bari, ha portato a conseguenze inaspettate e gravi per i malviventi coinvolti.

Durante l’operazione, una deflagrazione ha causato serie lesioni a due dei presunti rapinatori. L’incidente ha avuto luogo durante il maneggiamento degli esplosivi usati nel tentativo di forzare il bancomat.

Soccorso immediato e indagini in corso

Dopo l’esplosione, i complici hanno abbandonato i due feriti davanti al Policlinico di Bari, dove sono stati ritrovati e presi in carico dal personale sanitario. Le condizioni dei due uomini sono state descritte come gravi. La polizia, dopo essere stata allertata, ha iniziato le indagini con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Bari e del Commissariato locale di Bitonto. La Polizia Scientifica sta effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e identificare tutti i coinvolti.

Ricerca dei fuggitivi e riflessioni sulla sicurezza

Le autorità sono ora al lavoro per tracciare i complici che hanno abbandonato i feriti e per intensificare le misure di sicurezza intorno agli accessi bancari automatizzati, particolarmente vulnerabili a tentativi di furto con esplosivi.