Tenta di uccidere la moglie colpendola più volte con un coltello poi si toglie la vita impiccandosi

Uomo trovato morto impiccato a Roma: indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto

Il ritrovamento e i primi soccorsi

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 giugno, un uomo è stato trovato morto impiccato in un’abitazione in via Castel Cellesi, nella zona Grottarossa di Roma. L’allarme è scattato quando è arrivata una chiamata urgente al Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l’intervento immediato delle autorità. I carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della Compagnia Roma Trionfale sono arrivati all’indirizzo indicato poco prima delle 14 con diverse pattuglie. Giunti sul posto, hanno incontrato una donna sulla cinquantina, originaria dello Sri Lanka, che presentava ferite da taglio all’addome e al braccio.

Indagini in corso e ipotesi investigative

Entrati nell’abitazione, i militari hanno trovato l’uomo, presumibilmente il marito della donna, morto impiccato. Sul luogo sono presenti anche il medico legale e il magistrato per effettuare gli accertamenti necessari. Tutte le piste investigative sono aperte, inclusa quella di un possibile tentato omicidio-suicidio, ma l’esatta dinamica dei fatti è ancora da chiarire. Gli investigatori hanno intenzione di ascoltare la donna non appena sarà in grado di parlare, per raccogliere la sua versione dei fatti e determinare se sia stata vittima di un’aggressione.

Condizioni della donna ferita

Secondo le informazioni disponibili, il personale sanitario giunto sul luogo ha immediatamente preso in carico la donna ferita, trasportandola in ospedale. Al pronto soccorso, è stata medicata per le ferite d’arma da taglio riportate all’addome e al braccio. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche e non rischia di morire.