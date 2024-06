Bari, incidente SS16 perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail, muore giovane centauro

0 Condivisioni acebook Twitter

Un motociclista perde la vita in un incidente sulla Statale 16 nei pressi di Mola di Bari, provocando lunghe code nella serata del 26 giugno.

Incidente fatale sulla Statale 16

Nella serata di mercoledì 26 giugno, un grave incidente si è verificato sulla Statale 16 nei pressi di Mola di Bari, causando la morte di un motociclista. Lo schianto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto in direzione sud. L’incidente ha sconvolto la tranquillità della serata, portando immediatamente sul luogo pattuglie delle Forze dell’Ordine e ambulanze del 118.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei soccorsi

Non appena ricevuta la segnalazione, le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare soccorso. Le pattuglie delle Forze dell’Ordine hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre il personale medico del 118 ha tentato di rianimare il motociclista, purtroppo senza successo. La dinamica dell’incidente rimane al momento poco chiara e le indagini sono in corso per stabilire le esatte circostanze che hanno portato alla tragedia.