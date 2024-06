Vasco Rossi conquista Bari, tra il pubblico anche Ron Moss, Ridge di “Beautiful”

0 Condivisioni acebook Twitter

Ron Moss avvistato tra gli spalti del San Nicola per il concerto di Vasco Rossi a Bari, concedendo selfie alle fan prima dell’inizio dello show.

Vasco Rossi conquista Bari con il suo tour

Durante la seconda data del tour di Vasco Rossi a Bari, il San Nicola è stato teatro di una serata indimenticabile. Il concerto, atteso con grande entusiasmo dai fan, ha visto la partecipazione di migliaia di spettatori accorsi per godere della performance della rockstar di Zocca. Tra il pubblico, una presenza inaspettata ha catturato l’attenzione di tutti: Ron Moss, famoso per il suo ruolo di Ridge in “Beautiful” e attore ormai pugliese di adozione.

Ron Moss: una star di Hollywood al concerto

Ron Moss, attore e cantante, non ha resistito al richiamo del concerto di Vasco Rossi. Paparazzato tra gli spalti del San Nicola, Moss è stato subito riconosciuto e accolto con entusiasmo dai fan presenti. La sua presenza ha aggiunto un tocco di glamour hollywoodiano alla serata già carica di emozioni. Moss, da tempo residente in Puglia, ha dimostrato ancora una volta il suo legame con la regione, partecipando attivamente agli eventi locali e condividendo momenti speciali con i suoi ammiratori.

Selfie e sorrisi prima dello show

Prima dell’inizio dello spettacolo, Ron Moss si è concesso ai fan, regalando selfie e sorrisi. L’attore è stato avvicinato da numerose persone desiderose di immortalare un momento con il loro beniamino. La disponibilità di Moss a interagire con il pubblico ha reso la serata ancora più memorabile per i presenti. L’entusiasmo e la partecipazione di una star internazionale come Moss hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, celebrando la musica di Vasco Rossi e l’amore per la Puglia.