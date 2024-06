Puglia, mistero sul ritrovamento del cadavere di una donna in una casa abbandonata, era scomparsa da 10 giorni

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 62 anni è stata trovata morta in un immobile abbandonato a Taranto; non ci sono segni di violenza sul corpo, e la polizia ipotizza un malore come causa del decesso.

Macabro ritrovamento nel rione Tramontone

Nel pomeriggio, un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto in un immobile abbandonato nel rione Tramontone a Taranto. La polizia, intervenuta prontamente sul posto, ha escluso segni di violenza sulla donna, che aveva 62 anni e soffriva di diverse patologie. Da una prima ispezione, gli investigatori ipotizzano che la causa della morte possa essere un malore improvviso. Questo ritrovamento ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi sulle circostanze della morte.

Una vita dedicata agli animali randagi

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna era solita recarsi spesso in questo immobile abbandonato, noto per essere pieno di rifiuti, per portare cibo a cani e gatti randagi. Questo suo gesto di generosità verso gli animali senza casa era conosciuto da molti residenti della zona, che la vedevano come una figura premurosa e compassionevole. La sua abitudine di frequentare luoghi fatiscenti e isolati, tuttavia, potrebbe aver contribuito alla tragica fine, rendendo difficile l’allerta immediata delle autorità e dei soccorsi in caso di emergenza.

Indagini in corso e prime ipotesi

La polizia sta ora cercando di confermare l’identità della donna, che potrebbe corrispondere a quella di una persona scomparsa di cui non si avevano più notizie da circa dieci giorni. Le indagini sono in corso per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda. La comunità di Taranto è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre cresce la consapevolezza sull’importanza di monitorare e prendersi cura delle persone vulnerabili, soprattutto quelle che vivono in situazioni di isolamento e precarietà.