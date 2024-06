Il mondo del cinema piange Bill Cobbs, leggendario attore di “Guardia del Corpo”, “The Cotton Club” e”The Equalizer”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bill Cobbs, celebre attore noto per i suoi ruoli in film e serie tv, è morto a 90 anni nella sua casa in California il 25 giugno.

Addio a Bill Cobbs: una vita tra teatro, cinema e tv

Bill Cobbs, attore stimato e amato, si è spento pacificamente all’età di 90 anni nella sua casa in California il 25 giugno. La notizia è stata diffusa da Deadline, che ha riportato le parole della famiglia: “Siamo rattristati nel condividere la scomparsa di Bill Cobbs. Martedì 25 giugno Bill è morto pacificamente nella sua casa in California”. La carriera di Cobbs è iniziata in teatro, dove ha affinato le sue abilità recitative prima di fare il suo debutto cinematografico nel 1974 con una piccola parte in “The Taking of Pelham One Two Three”.

Una carriera ricca di successi

Negli anni successivi al suo debutto, Bill Cobbs ha continuato a ottenere ruoli significativi in varie serie tv, tra cui “Silkwood” e “Good Times”. La sua carriera ha visto un’importante svolta negli anni ottanta, quando ha iniziato a recitare in film e serie tv di grande successo. Tra i suoi lavori più noti di quel periodo figurano “The Cotton Club”, “Il colore dei soldi”, “The Equalizer” e “Sesame Street”. L’attore ha continuato a lasciare il segno nel mondo del cinema con la sua partecipazione a film come “Guardia del Corpo” nel 1992, al fianco di Kevin Costner, “Ghosts of Mississippi” nel 1996 e “Bird” sotto la regia di Clint Eastwood.

Gli ultimi anni e il successo in Una notte al museo

Tra le ultime apparizioni cinematografiche di Bill Cobbs, spicca il suo ruolo nella saga fantasy “Una notte al museo”, dove interpretava un guardiano notturno al fianco dell’attore Ben Stiller. Questo ruolo ha permesso a Cobbs di raggiungere un nuovo pubblico e di consolidare ulteriormente la sua già solida reputazione di attore versatile e talentuoso. La sua capacità di interpretare personaggi memorabili ha reso Cobbs una figura amata nel panorama cinematografico e televisivo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di molti fan e colleghi, ma il suo ricco lascito artistico continuerà a vivere attraverso le sue numerose performance.