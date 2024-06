Incidente sulla strada “della morte”, famiglia distrutta, morte tre persone, grave 19enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Tre persone morte e un giovane di 19 anni ferito gravemente in un tragico incidente stradale sulla Statale 106 Jonica in Calabria, che ha distrutto una famiglia.

Incidente mortale sulla Statale 106 Jonica

Un terribile incidente stradale ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì sulla Statale 106 Jonica nel territorio del comune di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Il bilancio è drammatico: tre persone sono morte e un giovane di 19 anni è rimasto gravemente ferito. Le vittime sono il 62enne Antonio Simonetti, sua moglie Domenica Palamara di 55 anni, e la sorella di quest’ultima, Santina Palamara di 51 anni. Il giovane ferito, figlio della coppia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria e fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia stava tornando a casa a Brancaleone quando, in località Moschetta, nei pressi del Parco archeologico, la loro vettura, una Fiat Panda, ha sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta e schiantandosi violentemente contro un muro di contenimento. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo alle tre vittime. I coniugi sono morti sul colpo, mentre Santina Palamara è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in gravissime condizioni, ma è deceduta durante il trasporto. Il giovane Giuseppe, figlio della coppia, è stato ricoverato in condizioni meno gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità ipotizzano che il conducente possa essere stato vittima di un malore, dato che non ci sono altre auto coinvolte.

Una tragedia che solleva preoccupazioni

L’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha denunciato l’alto numero di incidenti mortali su questa strada. Dall’inizio dell’anno, sono 19 le vittime registrate, una media di una vittima ogni nove giorni. Questo tragico evento evidenzia ancora una volta la pericolosità della Statale 106 e la necessità di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale. “In questo momento di grande dolore vogliamo dedicare una riflessione sulle vittime per esprimere la nostra solidarietà e cordoglio alle famiglie Simonetti e Palamara. Mentre a Giuseppe, l’unico sopravvissuto, vogliamo esprimere la nostra vicinanza ideale”, ha dichiarato l’associazione.