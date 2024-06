Puglia, grave incidente su una provinciale, scontro frontale tra due auto, muore una donna, 5 i feriti tra cui una bimba

15 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente sulla provinciale 69 tra Mesagne e Torre Santa Susanna: una vittima e cinque feriti

Un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 69, che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, coinvolgendo due vetture, una Fiat 500 e una Renault. Nello scontro, una donna di 66 anni ha perso la vita, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina. L’impatto è stato violento, e la scena del sinistro ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza per gestire la situazione critica e prestare soccorso ai feriti.

Intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Brindisi, il personale del 118, i carabinieri e la polizia locale di Mesagne. La loro tempestiva azione ha permesso di stabilizzare i feriti e trasportarli rapidamente agli ospedali locali per le cure necessarie. La vittima, una donna di 66 anni, era originaria di Manduria ma risiedeva a Erchie. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente per determinare la dinamica esatta dello scontro.

Conseguenze e indagini in corso

L’incidente ha lasciato la comunità locale in stato di shock, mentre si cercano risposte su come sia potuto accadere un evento così tragico. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sulla scena per capire meglio le circostanze che hanno portato allo scontro. La sicurezza sulle strade provinciali rimane una priorità, e incidenti come questo sottolineano l’importanza di misure preventive e di educazione alla guida sicura. La perdita della donna di Erchie è una tragedia che ricorda a tutti la fragilità della vita e l’importanza di guidare con prudenza.

