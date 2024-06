Auto finisce fuori strada e impatta contro un muretto di cemento, muore 16enne, alla guida c’era la sorella

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente stradale in provincia di Campobasso: muore un ragazzo di 16 anni

La dinamica dell’incidente

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 giugno, sulla Provinciale 161, conosciuta anche come ‘Gildonese’, nel tratto che collega Contrada Mascione a Campobasso al comune di Gildone. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo che l’auto in cui viaggiava, guidata dalla sorella maggiore di 23 anni, è uscita fuori strada e si è ribaltata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi e le condizioni della sorella

La vettura ha terminato la sua corsa impattando violentemente contro un muretto di cemento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Campobasso. Nonostante i tentativi di soccorso, per il giovanissimo passeggero non c’è stato nulla da fare. La sorella maggiore, alla guida del veicolo, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Reazioni e indagini

Il magistrato competente è stato informato dell’accaduto e sono in corso le procedure di recupero del corpo del giovane. La famiglia della vittima è giunta sul luogo dell’incidente, visibilmente sconvolta. Alcuni parenti, appresa la notizia della tragedia, sono stati colti da malore. L’intera comunità è sotto shock per la perdita del giovane, e le autorità stanno lavorando per ricostruire esattamente quanto accaduto e determinare le cause che hanno portato all’incidente.