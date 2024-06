Pavia, bimbo di 18 mesi precipita dal balcone, muore sul colpo, inutili i tentativi di soccorso

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Pavia: muore bambino caduto dal balcone

La dinamica dell’incidente

Un bambino di 18 mesi è tragicamente morto dopo essere precipitato dal balcone di casa nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 giugno, a Pavia. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, quando il piccolo è caduto dal quarto piano, da un’altezza di circa quattordici metri, finendo all’interno dello stabile in via Cascina Spelta. Subito dopo la caduta, sono stati chiamati i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Il bambino è stato trasferito d’urgenza al policlinico San Matteo di Pavia, ma le gravi ferite riportate, tra cui traumi cranici, polmonari e fratture multiple, hanno purtroppo causato la sua morte nella notte.

I tentativi di soccorso e le indagini

Al momento dell’incidente, il bambino stava probabilmente giocando sul balcone mentre la madre era in casa a sbrigare faccende domestiche. Si ipotizza che il piccolo possa essersi arrampicato su un condizionatore, perdendo poi l’equilibrio e superando la ringhiera del balcone. I vicini hanno sentito alcuni rumori sospetti e hanno cercato immediatamente di capire cosa fosse successo. Gli agenti della Questura di Pavia sono intervenuti per svolgere i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Reazioni e prospettive future

La madre del bambino ha seguito l’ambulanza al policlinico San Matteo, dove i medici hanno tentato disperatamente di rianimare il piccolo e trasferirlo velocemente in ospedale. Purtroppo, tutti gli sforzi sono stati vani. La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia, e non è ancora chiaro se ci saranno risvolti investigativi ulteriori. Le autorità stanno continuando a esaminare le circostanze dell’incidente per determinare se ci siano responsabilità o negligenze che abbiano contribuito a questo tragico evento.