Falconara, bimbo di 12 anni si tuffa in mare e sbatte la testa al fondale, muore annegato, madre colta da malore

Tragedia a Falconara: bambino di 12 anni muore annegato

La dinamica dell’incidente

Un bambino di 12 anni è morto annegato a Falconara. La dinamica dei fatti non è ancora completamente chiara. In un primo momento, come riportato dal Resto del Carlino, si era ipotizzato che il bambino si fosse tuffato dal pontile tra Picchio Beach e Mare Forza 9, battendo la testa sul fondale basso.

Tuttavia, da quanto emerso successivamente, sembra che il bambino fosse già in acqua con un’amichetta intorno alle 11:30 e, non sapendo nuotare, sarebbe annegato. L’allarme è stato dato da alcuni coetanei presenti con lui. Sul pontile non era previsto obbligo di vigilanza, il che ha sollevato ulteriori domande sulla sicurezza della zona.

I tentativi di soccorso

I bagnini sono intervenuti rapidamente e il bambino è stato subito recuperato e riportato sul pontile. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, purtroppo, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Sul luogo dell’incidente è accorsa l’eliambulanza con il personale sanitario, che è intervenuto anche con un quad. La salma del bambino è rimasta sul pontile in attesa dell’arrivo del pm di turno per le formalità legali.

Reazioni e indagini

Il sindaco di Falconara, Stefania Signorini, insieme al vice sindaco Valentina Barchiesi e agli assessori Elisa Penna e Marco Giancanella, si è recato sul posto per esprimere il proprio cordoglio e supporto. I bagnini di salvataggio, tra i primi a intervenire, sono stati ascoltati dagli investigatori. La madre del bambino, dopo aver appreso la tragica notizia, ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per inquadrare l’incidente in un contesto più preciso.