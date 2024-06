Fedez e la cameretta da sogno per Vittoria e Leone, uno scivolo, un soppalco e un lampadario da 311 euro

0 Condivisioni acebook Twitter

La Cameretta di Leone e Vittoria nella Nuova Casa di Fedez

Un nuovo spazio per i piccoli

Nella nuova casa di Fedez, finalmente, è stata completata la cameretta per Vittoria e Leone, i figli che il rapper ha avuto con Chiara Ferragni.

I piccoli, che si dividono tra l’attico in City Life dove vive la madre, e la nuova abitazione del padre, hanno ora un loro spazio personale anche nella casa del papà. Fedez, appena tornato da un weekend in Puglia con Garance Authié, ha condiviso su Instagram le prime immagini della stanza dei bambini, dove sono stati montati il letto e altri elementi essenziali dell’arredamento.

Un soppalco magico

La cameretta di Leone e Vittoria è ancora in fase di completamento, ma si intravede già l’idea che Fedez ha pensato per i suoi figli.

“Dopo mesi di sudore, ecco la cameretta dei bimbi”, ha annunciato il rapper nelle storie. In un piccolo soppalco accessibile tramite tre gradini, ci sono due poltrone rosse. La parete su questo lato della stanza rappresenta un cielo scuro con fulmini, lampi e tuoni, ricordando l’energia e la vitalità dei Pokémon.

Al centro del soppalco sarà posizionato un pupazzo di Pikachu, un personaggio amato dai bambini. Fedez ha recentemente acquistato anche una lampada di Pikachu, rendendo questo angolo della cameretta un posto speciale dove i bambini potranno giocare.

Giochi e design unico

Dal soppalco, i bambini possono scendere a giocare in cameretta attraverso un grande scivolo giallo crema che sovrasta uno dei due letti a una piazza e mezzo, anch’essi gialli. “Sono gasato io per loro,” ha commentato Fedez nel video in cui mostra la cameretta.

Dal lato opposto dei letti, una scrivania bianca e una sedia rossa sono fissate a una parete gialla con mensole asimmetriche, alcune delle quali riprendono il rosso della sedia mentre altre riprendono il giallo della parete.

Dettagli di design

Un elemento distintivo della stanza è il lampadario a forma di casa di Up, il famoso film della Pixar, sorretta da palloncini colorati. Questo pezzo di design, creato da Stazioneluce, ha lampadine sia nella casetta di legno che nei palloncini colorati. Il lampadario, disponibile in due versioni con 6 o 8 palloncini, costa 311 euro sul sito del brand.