Jacqueline Luna, la sorella Rebecca sui social: “La persona che amo di più al mondo”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’annuncio della gravidanza

Rebecca Jewel Manenti, sorella di Jacqueline Luna Di Giacomo, ha finalmente potuto esprimere pubblicamente la sua gioia per la gravidanza della compagna del noto cantante Ultimo. Dopo l’annuncio ufficiale della coppia, Rebecca ha condiviso i suoi sentimenti sui social media, rivelando quanto sia entusiasta all’idea di diventare zia. Il mese di giugno ha rappresentato un momento magico per la famiglia, segnando l’inizio di un nuovo capitolo pieno di amore e aspettative.

La felicità di diventare zia

In un toccante post, Rebecca ha scritto: “Giugno sei stata pura magia. Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte.” Queste parole risuonano di gioia e di amore, dimostrando quanto sia importante per lei la futura nascita del bambino. Rebecca non ha nascosto il suo affetto per la sorella e l’entusiasmo per il futuro arrivo di Baby E, il futuro nipotino.

L’attesa per il nuovo arrivato

Rebecca ha concluso il suo messaggio con un’espressione di profonda gratitudine: “Baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti. Very very grateful.” Queste parole sottolineano non solo l’amore che già circonda il futuro bambino, ma anche l’impazienza e la gioia di tutta la famiglia nel poterlo finalmente abbracciare. L’annuncio della gravidanza ha portato una ventata di felicità e aspettative, e Rebecca non vede l’ora di accogliere questo nuovo membro della famiglia con tutto l’affetto che ha da offrire.