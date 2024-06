Fabrizio Corona attacca duramente la Nazionale Italiana dopo la sconfitta agli Europei: “Sfigati, ora li rivedremo a Ibiza con le bambole di plastica”

0 Condivisioni acebook Twitter

La delusione dell’Italia agli Europei

Dopo la sconfitta della Nazionale Italiana agli ottavi di finale degli Europei, contro la Svizzera, sono arrivate critiche feroci da molteplici fronti. L’eliminazione ha scatenato la rabbia e la delusione dei tifosi, e tra i più vocali critici si è distinto l’ex paparazzo dei vip, Fabrizio Corona. In una story su Instagram, Corona ha espresso il suo disappunto con parole fortemente critiche e offensive nei confronti della squadra e del suo allenatore, Luciano Spalletti.

Le parole di Fabrizio Corona sui calciatori

Corona non ha risparmiato nessuno. Ha definito i giocatori “una nazionale di ragazzini, sfigati, senza co***oni, stupidi e viziati,” aggiungendo che mancano completamente di carattere e determinazione. Ha preconizzato che li si vedrà presto a Ibiza, circondati da “tatuaggi senza senso, finte famiglie e bambole di plastica.” L’accusa più pesante è stata quella rivolta alla loro professionalità e impegno, suggerendo che se l’Italia fosse un Paese serio, Equitalia dovrebbe pignorare i loro stipendi. Questa critica è un chiaro segnale del disappunto e della frustrazione che Corona, come molti tifosi, ha provato vedendo la prestazione della nazionale.

La critica all’allenatore e alla politica italiana

L’attacco di Corona non si è limitato ai giocatori. Anche Luciano Spalletti è stato oggetto delle sue invettive, definito come “un fottuto borioso senza valori, principi e onestà intellettuale.” La critica si è poi estesa alla situazione politica italiana, con un commento sarcastico che mette in discussione la scelta dei rappresentanti del Paese: “Viva l’Italia, mi dispiace per quelli che ci credono ma noi siamo il Paese che elegge una come la Salis per rappresentarci.”