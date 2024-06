Ondata di caldo oggi 30 giugno in Italia: ecco le 9 città con bollino arancione

1 Condivisioni acebook Twitter

Le città con bollino arancione

Questo 30 giugno segna una giornata di caldo intenso per molte città italiane, a causa dell’anticiclone africano che ha portato temperature anomale in tutto il Paese. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sono nove le città italiane contrassegnate dal bollino arancione, indicando un elevato rischio per la salute, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Le città con bollino arancione sono: Ancona, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Rieti. Questo livello di allerta rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica, richiedendo misure precauzionali per evitare colpi di calore e altri problemi legati alle alte temperature.

Le città con bollino giallo e verde

In aggiunta alle città con bollino arancione, ci sono 14 comuni contrassegnati dal bollino giallo, che rappresenta il livello 1 di allerta su una scala da 0 a 3. Le città con bollino giallo oggi sono: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Questi comuni devono comunque prestare attenzione, ma il rischio non è considerato critico come nelle città con bollino arancione. Nel frattempo, alcune città come Torino, Milano, Genova e Civitavecchia sono segnate con il bollino verde, indicando condizioni meteorologiche meno problematiche rispetto al resto del Paese.

Consigli per affrontare il caldo

Il Ministero della Salute fornisce consueti consigli per affrontare il caldo, rivolti in particolare alle persone più fragili. È raccomandato evitare l’esposizione diretta al sole dalle 11 alle 18, evitare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fredda, assicurare una buona ventilazione degli ambienti e usare correttamente i condizionatori. Inoltre, si consiglia di seguire una dieta leggera e prestare attenzione alla conservazione dei farmaci. Le previsioni meteo per oggi indicano che l’alta pressione di origine africana continuerà a dominare il clima italiano, con giornate soleggiate e temperature estive particolarmente intense al centro-sud, dove i picchi potrebbero raggiungere i 40-42°C. Tuttavia, dalla tarda mattinata fino alle ore pomeridiane, ci sono possibilità di precipitazioni intense lungo l’arco alpino, che potrebbero estendersi alle zone adiacenti, con il rischio di grandinate isolate.

Previsioni meteo per oggi

