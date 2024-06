Angelica Fiorello festeggia 18 anni con un emozionante ballo col padre Rosario

0 Condivisioni acebook Twitter

Angelica Fiorello, figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha celebrato il suo 18° compleanno a Roma con una festa emozionante e un tenero ballo con il padre.

Un compleanno indimenticabile

Il 18° compleanno di Angelica Fiorello, figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo, è stato festeggiato con una grande festa a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di amici e parenti in una suggestiva location all’aperto. La giovane festeggiata ha indossato un elegante abito rosso, colore che è stato un tema ricorrente durante la serata, culminando con una torta decorata con candeline rosse. Le foto condivise sui social mostrano momenti toccanti tra Fiorello e sua figlia, evidenziando l’emozione del noto showman nel vedere Angelica diventare maggiorenne.

Il ballo emozionante di Fiorello con Angelica

Uno dei momenti più commoventi della serata è stato il ballo tra Rosario Fiorello e Angelica. Nonostante sia noto per la sua ironia e il suo spirito giocoso, Fiorello ha mostrato il suo lato tenero, ballando abbracciato a sua figlia. Dopo il tradizionale “tanti auguri a te”, l’emozione era palpabile quando Fiorello ha abbracciato e baciato Angelica, accanto alla moglie Susanna Biondo e all’altra figlia Olivia, entrambe sorridenti e felici. Questo momento di intimità familiare ha sottolineato il forte legame tra il padre e le sue figlie, rendendo la serata ancora più speciale.

Fiorello e la pausa dopo Viva Rai2

Il compleanno di Angelica è arrivato in un periodo di pausa per Rosario Fiorello, che ha recentemente concluso l’avventura di Viva Rai2. Dopo un anno particolarmente intenso dal punto di vista lavorativo, Fiorello ha deciso di prendersi una pausa. La famiglia Fiorello ha trascorso un periodo di vacanza nel Salento prima della festa, godendosi un po’ di relax. Conclusa l’esperienza di Viva Rai2 e il connubio con Amadeus in Rai, Fiorello si prepara a nuove sfide, ma non prima di aver celebrato questo importante traguardo nella vita di sua figlia.