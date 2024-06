Bambino di 3 anni schiacciato da un cancello in ferro in uno stabilimento balneare, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Ieri, Sabato 29 giugno, intorno alle 18.30, un tragico incidente ha scosso la località turistica di Guardia Piemontese, nel Cosentino.

Un bambino di 3 anni è rimasto schiacciato da un pesante cancello in ferro appartenente a uno stabilimento balneare. La cancellata si è improvvisamente abbattuta, travolgendo il piccolo che si trovava nelle vicinanze. L’incidente ha suscitato immediato allarme tra i presenti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi.

I soccorsi e il ricovero

I genitori del bambino e altri avventori del lido hanno assistito impotenti alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Un elicottero del 118 è intervenuto sul posto per fornire assistenza medica d’urgenza. Con l’aiuto dei carabinieri della locale stazione, l’area antistante la spiaggia, in quel momento affollata di bagnanti, è stata evacuata per facilitare le operazioni di soccorso. Il bambino è stato rapidamente trasportato in ospedale e attualmente è ricoverato in condizioni gravissime.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Paola hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause del cedimento del cancello. Gli accertamenti sono tutt’ora in corso per capire se vi siano state negligenze nella manutenzione della struttura o altre responsabilità.