Bari, traffico in tilt sulla statale 16, auto bloccate sotto il caldo per un incidente all’uscita 10b Picone

0 Condivisioni acebook Twitter

Questa mattina, un incidente sulla statale 16 a Bari ha causato notevoli disagi al traffico, con rallentamenti in entrambe le direzioni.

Incidente e intervento della Polizia locale

Questa mattina, il traffico sulla statale 16 a Bari è andato in tilt a causa di un ennesimo incidente. La Polizia locale di Bari ha segnalato un sinistro avvenuto in direzione nord, precisamente all’altezza dell’uscita 10b per Picone/Poggiofranco. Al momento, sono in corso i rilievi da parte degli agenti per determinare le cause e la dinamica dell’incidente. L’incidente avrebbe coinvolto due veicoli, ma ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti.

Rallentamenti e code segnalate

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti al traffico. Le code si sono formate non solo in direzione nord, ma anche in direzione sud, aggravando ulteriormente la situazione. Gli automobilisti sono stati costretti a procedere a passo d’uomo, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati. La polizia locale sta lavorando per gestire il flusso di veicoli e ridurre i disagi, ma si consiglia agli automobilisti di cercare percorsi alternativi per evitare la zona interessata dall’incidente.