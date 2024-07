Alex Marangon: ore di angoscia per la sua scomparsa durante una festa con amici, la madre “aiutateci a trovarlo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Alex Marangon, 26 anni, è scomparso nella notte tra sabato e domenica durante una festa a Vidor. I genitori e la comunità sono in ansia mentre proseguono le ricerche.

La scomparsa e le ricerche

La scomparsa di Alex Marangon, un giovane di 26 anni di Marcon, ha gettato nella disperazione la sua famiglia e la comunità locale. Alex è scomparso nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno durante una festa all’abbazia di Vidor. I genitori, che lo aspettavano per il pranzo domenicale, hanno ricevuto una telefonata che li informava della scomparsa del figlio. Da allora, hanno seguito passo passo le ricerche dei vigili del fuoco, sperando di ritrovarlo sano e salvo, alternando momenti di speranza a momenti di sconforto. Il sindaco di Vidor, Mario Bailo, ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) per supportare i soccorritori.

Reazioni della comunità e degli amici

La notizia della scomparsa di Alex ha rapidamente fatto il giro di Marcon, dove il giovane vive con la famiglia. I vicini, sconvolti, hanno subito offerto il loro aiuto ai genitori. Gabriella, una vicina di casa, ha espresso il suo shock e la sua preoccupazione: “Per me Alex è come un nipote, non so spiegarmi cosa possa essergli successo”. Il condominio di via Monte Grappa, dove Alex vive, è animato da un’atmosfera di ansia e preoccupazione. Gli amici di Alex, anch’essi sconvolti, non riescono a spiegarsi le ragioni della sua scomparsa. Matteo, un vicino e coetaneo, ha raccontato che Alex lo aveva invitato alla festa, ma lui non conosceva gli amici con cui Alex si trovava quella notte. Ha aggiunto: “Non credo si sia fatto del male, non ne avrebbe motivo. Forse voleva solo isolarsi, stare un po’ per conto suo”.

Il profilo di Alex e l’appello della famiglia

Alex Marangon era un giovane dal fisico atletico, appassionato di sport, miscelazione e contatto con la natura. Aveva studiato come perito meccanico all’istituto “Volta” di Venezia e lavorava come barista stagionale, spesso in montagna. Su LinkedIn, si descriveva come un ragazzo solare, curioso e determinato, mentre su Instagram mostrava una natura più spirituale, citando il mantra della riconciliazione Ho’oponopono.

La madre di Alex, Sabrina, ha lanciato un appello accorato: “Aiutateci a trovare Alex, per favore”. Le ricerche continuano febbrilmente con oltre 40 vigili del fuoco impegnati a setacciare le rive del Piave e la campagna circostante. La famiglia segue le ricerche da vicino, sostenuta dalla comunità che prega per un esito positivo. Sabrina ha descritto il figlio come un ragazzo tranquillo, che non si sarebbe mai allontanato senza dire nulla.