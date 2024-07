Flavio Briatore “esonera” Spalletti al suo posto vuole Allegri, “Ho parlato con Massimiliano è il top”

0 Condivisioni acebook Twitter

Flavio Briatore ha espresso parole molto critiche riguardo all’eliminazione della Nazionale italiana dagli Europei e ha sollevato dubbi sul futuro dell’attuale CT, Luciano Spalletti, suggerendo Massimiliano Allegri come possibile sostituto.

La dura critica di Briatore a Spalletti e alla Nazionale

L’eliminazione dell’Italia dagli Europei 2024 per mano della Svizzera ha scatenato un’ondata di critiche e polemiche. Tra queste, quelle di Flavio Briatore, ex manager della Formula 1, sono state particolarmente taglienti. Briatore ha definito Luciano Spalletti “arrogante e incapace di formare un gruppo” e ha descritto i calciatori italiani come una “banda di giocatori impauriti”. Nell’intervista rilasciata a La Politica nel Pallone su Radio Rai, Briatore ha proposto Massimiliano Allegri come nuovo commissario tecnico, sostenendo che farebbe giocare gli Azzurri come da tradizione, senza cercare di imitare altre squadre. Ha inoltre difeso Roberto Mancini, sostenendo che ha fatto bene a lasciare la guida della Nazionale prima di compromettere ulteriormente la sua reputazione.

L’analisi dell’eliminazione e le responsabilità di Spalletti

Briatore non ha risparmiato critiche alla gestione di Spalletti, accusandolo di non aver creato un gruppo coeso e di aver commesso errori tattici significativi. “L’eliminazione dell’Italia agli Europei è stato il più grande disastro nella storia della Nazionale”, ha dichiarato Briatore. Ha sottolineato la confusione tattica e la mancanza di determinazione dei giocatori, citando specificamente l’uso di Fagioli in campo, che secondo lui è stato un errore dettato dall’arroganza di Spalletti. L’ex manager ha evidenziato come giocatori come Chiesa e Barella sembrassero privi di personalità e determinazione. Ha anche fatto notare l’assenza di leader come Chiellini, che, pur non essendo un fuoriclasse, era un elemento fondamentale per la coesione e la motivazione della squadra.

La proposta di Allegri e la riflessione su Mancini

Secondo Briatore, Massimiliano Allegri sarebbe il miglior candidato per il ruolo di CT. Allegri, con la sua esperienza e la capacità di gestire squadre senza le pressioni quotidiane dei club, potrebbe riportare l’Italia a giocare secondo le sue tradizioni. “Ho parlato con lui quando la partita con la Svizzera non era ancora finita e mi ha detto che dovremmo giocare come sempre ha fatto l’Italia”, ha rivelato Briatore. Ha anche criticato l’attuale gestione federale, suggerendo che il presidente Gabriele Gravina e Spalletti dovrebbero prendere in considerazione le dimissioni.

Infine, Briatore ha difeso Roberto Mancini, affermando che aveva capito il livello della squadra e ha preferito lasciare per non subire ulteriori umiliazioni. “Non abbiamo giocatori di livello e i nostri nessuno li vuole all’estero. E visto quanto accaduto, se fossi ministro dello Sport smantellerei tutto”, ha concluso Briatore, invocando un rinnovamento radicale con persone giovani e motivate.