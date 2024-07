Antonio Cassano critica duramente i calciatori ma su Spalletti “E’ un genio con mezzi giocatori. La cosa più schifosa è un’altra”

0 Condivisioni acebook Twitter

Antonio Cassano ha espresso un giudizio molto critico sulla prestazione della Nazionale italiana agli Europei, evidenziando la scarsa qualità della rosa e l’atteggiamento dei calciatori.

Le dure parole di Cassano sulla squadra

Antonio Cassano non ha risparmiato critiche alla Nazionale italiana e alla sua eliminazione dagli Europei agli ottavi di finale contro la Svizzera. Nei suoi commenti sui canali social di Viva el Futbol, Cassano ha descritto la prestazione dell’Italia come un “disastro compiuto”, sottolineando la mancanza di qualità e di personalità dei giocatori. Nonostante le dure parole, Cassano ha difeso l’operato del CT Luciano Spalletti, definendolo un “genio” e spiegando che aveva già avvertito il mister delle difficoltà che avrebbe incontrato con una squadra così debole.

“Gliel’avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio,” ha affermato Cassano. Tuttavia, l’ex attaccante ha descritto la prestazione degli Azzurri con parole molto forti: “Facciamo cagare, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto schifo senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza palle, senza niente.”

La critica ai media e la difesa di Spalletti

Cassano non ha solo criticato i giocatori, ma ha anche puntato il dito contro i media italiani, in particolare contro il quotidiano Libero, che aveva titolato “Andate a zappare” dopo l’eliminazione dell’Italia. “La cosa più schifosa e scandalosa è che qualche giornale si permette di offendere personalmente sia il mister che i ragazzi con dei titoloni. Questi si devono vergognare,” ha dichiarato Cassano, esprimendo il suo disappunto per l’attacco frontale della stampa.

Nonostante la difesa di Spalletti, Cassano ha sottolineato che la prestazione attuale della Nazionale non offre alcuna garanzia per il futuro, mettendo in discussione la possibilità di qualificarsi per i prossimi Mondiali: “Se deve offrire questo allora io ve lo dico, cioè è di nuovo in pericolo il Mondiale.”

Le reazioni di Adani e Ventola

Anche altri ex calciatori, come Lele Adani e Nicola Ventola, hanno condiviso le loro opinioni sulla situazione della Nazionale. Adani ha descritto l’analisi di Cassano come “spietata e crudele, ma coerente”, sottolineando che la squadra è apparsa “brutta bruttissima” e che c’è ancora molto lavoro da fare. Ventola, invece, ha suggerito che Spalletti potrebbe aver sottovalutato le difficoltà di lavorare con una squadra nazionale rispetto a un club, dove ha più tempo per sviluppare e allenare i giocatori.

“Secondo me nella sua testa Spalletti non pensava di avere veramente poco materiale,” ha detto Ventola, aggiungendo che il lavoro quotidiano con una squadra di club è molto diverso da quello con una Nazionale.