Vasco Rossi il durissimo attaco dal concerto di Bari a Salvini, “«Per essere intolleranti basta esser solo un po’ ignoranti, come lui”

Vasco Rossi, durante il suo ultimo concerto a Bari, ha lanciato frecciatine al vicepremier Matteo Salvini, suscitando reazioni e commenti sui social.

L’attacco a Salvini sulle note di “Basta poco”

Nella sua recente tappa barese, il celebre rocker Vasco Rossi non ha esitato a esprimere il suo pensiero sul vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Durante l’esecuzione di “Basta poco”, un brano del 2008, Vasco ha modificato alcune frasi per lanciare frecciatine dirette a Salvini. “Basta poco per essere intolleranti, ditelo a Salvini,” ha detto il cantante, aggiungendo poi, “Basta poco, basta esser solo un po’ ignoranti, come Salvini.” Questa non è la prima volta che Vasco utilizza questo brano per criticare il leader della Lega, avendo fatto commenti simili anche in altri concerti.

La reazione del pubblico e il contesto del concerto

Il video del concerto, dove Vasco Rossi ha attaccato Salvini, è rapidamente diventato virale sul web, suscitando diverse reazioni tra i fan e gli spettatori. La critica di Vasco è arrivata durante il quarto e ultimo concerto della sua tappa pugliese, tenutosi allo stadio San Nicola di Bari. La performance è stata parte di un weekend musicale unico per la regione, che ha visto anche la presenza del rapper Salmo, arrivato in Puglia per partecipare al Locus Festival.

L’incontro con Salmo e l’apprezzamento reciproco

Prima di salire sul palco, Vasco Rossi ha incontrato il rapper Salmo, segnando un momento di fusione musicale inedita per il “Tacco d’Italia”. Dopo aver assistito al concerto di Vasco, Salmo ha espresso parole di apprezzamento per il rocker di Zocca, pubblicandole sui social. Questo incontro tra due generazioni e stili musicali diversi ha aggiunto ulteriore valore al già memorabile evento.

La reazione di Matteo Salvini alle critiche di Vasco Rossi è ancora attesa. Nel frattempo, le parole del cantante continuano a suscitare dibattiti e riflessioni tra i fan e il pubblico italiano. Vasco Rossi ha dimostrato ancora una volta di non avere paura di esprimere le sue opinioni, utilizzando la sua musica come piattaforma per parlare di temi sociali e politici.

